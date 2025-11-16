Incendio afectó a galpones del Persa Biobío en Santiago

Un incendio de proporciones afectó la mañana de este domingo a galpones del reconocido Persa Biobío, ubicado en el Barrio Franklin de Santiago, en la intersección de calle Placer con Arturo Prat.

El siniestro, que alcanzó una segunda alarma, consumió por completo cerca de 12 locales comerciales, provocando la movilización masiva del Cuerpo de Bomberos de Santiago.

Según las primeras informaciones, el fuego inició en un recinto donde se venden artículos de teléfonos celulares, principalmente carcasas, en una emergencia que se propagó de manera rápida a los locales colindantes.

Tras los trabajos de los equipos de emergencia, la situación pudo ser controlada antes de que el fuego alcanzara un galpón adyacente que alberga el mall del mueble, donde hay bastante material combustible.

Actualmente, los voluntarios de Bomberos se encuentran en labores de limpieza y remoción de escombros en la zona afectada.

Debido a los efectos del fuego, varios locatarios de los 12 puestos consumidos por las llamas han perdido su mercadería, enfrentando un escenario complejo tras esta emergencia.

La calle Placer, en el sector del Persa Biobío, permanece cerrada para el tránsito de vehículos mientras las labores de los equipos de emergencia continúan.