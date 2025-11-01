Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Incendio con peligro de propagación afecta a viviendas en Lo Prado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Bomberos declaró una segunda alarma de incendio por peligro de propagación de un siniestro que afecta a viviendas en la comuna de Lo Prado.

Al menos 10 compañías de Bomberos de Quinta Normal se han desplegado por el incendio, ubicado en Las Encinas con Los Canelos, donde algunas personas han intentado rescatar pertenencias desde el interior de las casas.

