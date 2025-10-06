Incendio en edificio de departamentos dejó un fallecido en Maipú

Un incendio en un edificio de departamentos dejó una víctima fatal, cuyo cuerpo fue descubierto por Bomberos tras extinguir las llamas la madrugada de este lunes, en la comuna de Maipú.

Según información preliminar, el fuego inició cerca de las 5:00 horas en una de las viviendas del segundo piso del inmueble, ubicado en la esquina de San José con 4 Poniente.

"Al arribo de las primeras máquinas, se encuentran con que la vivienda principal estaba inmersa en fuego en su totalidad, con propagación lateral" hacia otros dos departamentos, indicó el comandante Claudio Salinas, del Cuerpo de Bomberos de Maipú.

Entonces, "se hacen las labores propias de corte de propagación, y en las labores de extinción, una de las partidas de ataque encuentra a una persona en uno de los dormitorios de la vivienda principal", añadió el oficial.

El fallecido es un hombre adulto, de unos 40 años, y se presume que no es uno de los moradores del departamento más afectado por el siniestro.

Por otro lado, una mujer que estaba al interior de la misma vivienda resultó con quemaduras de carácter grave en su vía aérea y parte de su rostro, y fue internada en un centro asistencial.

Una de las hipótesis que maneja Bomberos es que las llamas se produjeron mientras un grupo de personas consumía alcohol dentro de ese departamento.