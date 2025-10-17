Un amplio operativo se activó en el centro de Santiago debido a un incendio en un departamento ubicado en el piso 18 de un edificio en la intersección de Santo Domingo con Chacabuco.

Las llamas, que eran visibles en un primer momento, fueron controladas minutos más tarde por la acción del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), que desplegó al menos 10 compañías en el lugar.

No se registraron heridos, pese a que nueve personas están siendo atendidas por la inhalación del denso humo que afectó a los pisos superiores.

De acuerdo con el tercer comandante del CBS, Piero Tardito, "hay 150 personas evacuadas y nueve atendidas por personal del SAMU. Carabineros se encuentra resguardando el perímetro y Bomberos está con la propagación controlada; el fuego está apagado".

Los voluntarios ahora trabajan en la ventilación de la infraestructura.

