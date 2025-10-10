Incendio en un ruco dejó a dos personas fallecidas en La Serena

Una mujer de 56 años y su hijo de 31 -que tenía problemas de movilidad- fallecieron este viernes en un incendio que afectó a un ruco ubicado en el lecho del Río Elqui, en La Serena (Región de Coquimbo).

La emergencia ocurrió en las cercanías del Puente Río Elqui, que conecta el sector de Las Compañías con el centro de la ciudad, hasta donde concurrió personal de Bomberos para contener el fuego. Sin embargo, ambas personas perdieron la vida en el lugar, pese a los esfuerzos de los voluntarios.

Se está a la espera de la llegada del Servicio Médico Legal (SML) para el retiro de los cuerpos.