Incendio provocó daños en la Iglesia Los Carmelitas de Viña del Mar

Un incendio afectó este sábado a la Iglesia Los Carmelitas, ubicada en la esquina de 5 Norte con Avenida Libertad, en Viña del Mar, provocando daños estructurales.

Al menos 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar concurrieron a la emergencia, que no dejó personas lesionadas.

"La afectación son piezas del interior de la iglesia, que afectaron y se propagaron por el entretecho. El origen y la causa estamos investigando, recién se hizo presente nuestro equipo de investigación, así que esa tarea está en curso", informó Sebastián Pavez Fuentes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Viña del Mar

"Respecto a la emergencia ya la tenemos controlada, ya está circunscrito el punto de fuego, que abarcó el entretecho de toda la parte posterior de la iglesia", indicó el voluntario, quien agregó que "una vez tengamos la información concreta, se despacha a Fiscalía para la investigación completa".

🚨EMERGENCIA🚨 Al mando del Comandante, Sebastián Páez, 15 Máquinas con apoyo de Bomberos de Valparaíso @CBV1851 se mantienen trabajando en 3era Alarma de incendio estructural Iglesia Los Carmelitas.



🚒CONDUZCA CON PRECAUCIÓN Y DESPEJE EL PASO PARA VEHÍCULOS DE EMERGENCIA🚒 pic.twitter.com/TsV52hYN3t — Bomberos ViñadelMar (@bomberosvina) September 20, 2025

Aparente sobrecalentado de un aparato eléctrico

El Obispado de Valparaíso emitió un comunicado en el que apunta a un eventual "sobrecalentamiento de un aparato eléctrico, (que) provocó daños estructurales en el lugar".

Por su parte, el obispo auxiliar de Valparaíso, monseñor Mario Salas, aseguró: "(El siniestro) había ocurrido, al parecer, en una habitación de una de las trabajadoras de la comunidad, (donde) se habría sobrecalentado un aparato eléctrico y ahí se encendió el fuego".

"Estaban a punto de iniciar la Eucaristía en el templo. El templo se desalojó rápidamente, también la comunidad religiosa y los Bomberos también llegaron de manera oportuna. No estamos lamentando ninguna pérdida, ningún lesionado, ni nada de eso", complementó el religioso.

"Se logró evacuar de manera oportuna a las personas"

La alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, informó que los equipos municipales "se desplegaron rápidamente, en colaboración con Bomberos, para contener el incendio que afectó a una de las emblemáticas iglesias de nuestra comuna".

"Gracias al trabajo coordinado se logró evacuar de manera oportuna a las personas que se encontraban en el interior. (Las labores) se están concentrando en bajar la temperatura del lugar para evitar que exista un riesgo de propagación", puntualizó la jefa comunal.

Finalmente, Ripamonti destacó que "el esfuerzo conjunto de todas las instituciones ha permitido abordar de manera integral la emergencia, evitando un siniestro que podría haber pasado a mayor en términos de proporciones".