Mujer murió durante incendio que destruyó cinco casas en La Pintana

Una mujer de 64 años falleció y cinco casas resultaron destruidas la tarde de este domingo durante un incendio que se registró en Pasaje Los Gavilanes, en la capitalina comuna de La Pintana.

Seis compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago concurierron al lugar para controlar la progación de las llamas.

El cuerpo de la víctima fue encontrado por los voluntarios durante la revisión de los domicilios afectados, una vez que el fuego fue controlado.

La Municipalidad de La Pintana confirmó el hallazgo del cadáver e informó que "Bomberos notificó (el hecho) a la Fiscalía Regional Metropolitana Sur".

Desde la Fiscalía se instruyó la concurrencia de la PDI para indagar el caso, a través de la Brigada de Homicidios Sur.