Santiago Centro: Fuego consume local de frenos en Cumming

Un incendio se registra este domingo por la noche en la intersección de Cumming con Rosas, en el centro de Santiago, afectando a un local de frenos automotrices.

La emergencia, que ya se encuentra en su primera alarma, ha generado una densa columna de humo en el sector, lo que ha dificultado el trabajo de los equipos de emergencia.

El local comercial, debido a su rubro, alberga una gran cantidad de material combustible en su interior, lo que ha avivado el fuego y generado una gran cantidad de humo tóxico.

Por el momento, no se han reportado heridos ni víctimas fatales.

Al menos 19 compañías de Bomberos se encuentran en el lugar, trabajando arduamente para extinguir el incendio y evitar que las llamas se propaguen a los locales colindantes.