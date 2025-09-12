Un funcionario herido en incendio en oficinas municipales de Cerro Navia

Un incendio de gran magnitud consumió parte de las dependencias de la municipalidad de Cerro Navia este viernes por la mañana, dejando a un funcionario herido y levantando sospechas de intencionalidad.

Aunque originalmente se había hablado de un siniestro en una bodega del edificio, el alcalde Mauro Tamayo confirmó que el fuego afectó a tres oficinas del departamento de operaciones.

Según el relato del jefe comunal, el incendio se desató cuando el jefe de adquisiciones llegó a trabajar y, al encender su computador, se produjo una explosión.

El funcionario resultó con quemaduras en sus manos, mientras que el fuego se propagó a una vivienda cercana, que también resultó con daños.

"Un funcionario, quien llegó como todos los días muy temprano a trabajar, encendió las luces, llegó a su asiento, prende el computador y hay una explosión", dijo el alcalde.

Tamayo deslizó la posibilidad de que el incendio haya sido intencional, ya que se generó en un lugar donde no hay un depósito de gas. El hecho, que se encuentra en investigación, coincide con un desalojo de una casa narco que se realizó esta semana en la comuna.

"No queremos descartar hipótesis de qué originó esto, pero me llama la atención poderosamente que justo en la misma semana que a una banda criminal le quitamos una casa aparece este incendio", apuntó la autoridad comunal.

El siniestro fue controlado por Bomberos, pero los equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar para evitar que se reactiven focos calientes.

Una vecina del sector, Ana Montero, relató a Cooperativa que aproximadamente a las 6:30 de la mañana que escuchó una "explosión" y, al salir de su casa, vio las llamas muy cerca de su vivienda. "Yo pensé que era al lado de mi casa porque mi casa colinda con el incendio", afirmó la mujer.

"Hay vecinos que han tenido que sacar sus cosas, sus enseres, por miedo a que se queme su casa", agregó.

Las autoridades han acordonado el sector y la policía se encuentra investigando el origen del fuego.