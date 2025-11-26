Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Incendios

Valparaíso: Alerta roja y evacuación en Laguna Verde por incendio forestal cercano a casas

La emergencia afecta al sector El Leoncillo.

 ATON (referencial)

La alerta fue emitida por Senapred.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió alerta rojaun aviso de evacuación en Laguna Verde (comuna de Valparaíso) a raíz de un incendio forestal que amenaza a viviendas. 

El siniestro afecta específicamente al sector El Leoncillo y la alerta de evacuación se hizo a través del sistema SAE a teléfonos celulares. 

Las condiciones climáticas para combatir el incendio no son favorables, debido al calor y al viento registrados en la zona. 

