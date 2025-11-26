Valparaíso: Alerta roja y evacuación en Laguna Verde por incendio forestal cercano a casas
La emergencia afecta al sector El Leoncillo.
La alerta fue emitida por Senapred.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió alerta roja y un aviso de evacuación en Laguna Verde (comuna de Valparaíso) a raíz de un incendio forestal que amenaza a viviendas.
El siniestro afecta específicamente al sector El Leoncillo y la alerta de evacuación se hizo a través del sistema SAE a teléfonos celulares.
Las condiciones climáticas para combatir el incendio no son favorables, debido al calor y al viento registrados en la zona.
Por incendio forestal SENAPRED solicita evacuar sector El Leoncillo Laguna Verde, en la comuna de Valparaíso.
Para reforzar proceso de evacuación #SENAPRED activó mensajería #SAE.
