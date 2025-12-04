Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.2°
Humedad71%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial | Incendios

Violento incendio afectó a vivienda en Estación Central

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Al menos nueve compañías de Bomberos trabajaron para controlar un incendio durante la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central.

El siniestro se registró en la intersección de Quemchi con Palena, sin propagarse a viviendas cercanas.

Síguenos en Google News
Las + leídas