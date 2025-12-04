Tópicos: País | Policial | Incendios
Violento incendio afectó a vivienda en Estación Central
Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
Al menos nueve compañías de Bomberos trabajaron para controlar un incendio durante la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en el sector de Villa Francia, en la comuna de Estación Central.
El siniestro se registró en la intersección de Quemchi con Palena, sin propagarse a viviendas cercanas.
🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 9 compañías ante #incendio en casa habitación de calle Palena y Quemchi, en la comuna de #EstaciónCentral.@Comandantecbs@muniecentral pic.twitter.com/YBur5jLxTQ— Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) December 4, 2025