Un operativo municipal en Independencia, con apoyo de Carabineros, permitió decomisar más de 800 kilos de alimentos que no cumplían con la normativa sanitaria, así como bebidas alcohólicas, una veintena de carros de supermercado, cocinillas y diversos elementos utilizados para la comercialización informal de comida en la vía pública.

"Las intervenciones se llevaron a cabo en dos inmuebles ubicados en Maruri con Rivera, que operaban como cocinerías ilegales", detalló la comuna, cuyo alcalde, Agustín Iglesias, valoró el procedimiento, que además de combatir el comercio ilegal, busca proteger la salud y el orden públicos.

