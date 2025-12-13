Independencia: Mujer fue atacada a balazos mientras cerraba su local comercial

El Ministerio Público investiga el homicidio frustrado de una mujer de 35 años que fue atacada a balazos mientras cerraba su local comercial ubicado en la esquina de calle Colón con Echazarrieta, en la capitalina comuna de Independencia.
Según información preliminar, dos atacantes llegaron armados al lugar, percutaron alrededor de cinco disparos contra la víctima y posteriormente huyeron, aparentemente, a bordo de scooters eléctricos.
La afectada fue trasladada hasta un recinto asistencial, donde personal médico constató que se encuentra fuera de riesgo vital.
"Una comerciante estaba cerrando su local comercial y fue atacada con disparos por un par de sujetos que, utilizando un arma de fuego, la agredieron en cinco oportunidades aproximadamente, de acuerdo a lo que se ha podido recoger de evidencia balística", informó el fiscal Esteban Silva, del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).
"Es de nacionalidad extranjera y tiene alrededor de 35 años, una persona que reside en el país hace ya bastante tiempo (con situación migratoria regular). Lo que se ha podido observar de la casa, con diligencias que hemos podido realizar hasta ahora, es que vinieron directamente a atacarla. No pareciera que hubiera intención de acercarse a ella como para robarle", complementó el persecutor.
Otro antecedente relevante es que el mismo local fue atacado de manera similar el año pasado, por lo que se investiga si existe relación entre ambos hechos.