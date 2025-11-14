Investigan hallazgo de cuerpo en Playa Cavancha, en Iquique

Un amplio operativo de rescate se desplegó este viernes por la tarde en Playa Cavancha de Iquique (Región de Taapacá), luego de que bañistas alertaran a personal de la Armada sobre la presencia del cadáver de un hombre en la orilla.

Al llegar los equipos, el cuerpo fue arrastrado nuevamente hacia el mar por el oleaje, lo que obligó a activar rápidamente un dispositivo que incluyó recursos marítimos y terrestres.

El operativo contó con una lancha tipo Defender y la participación de buzos tácticos de la Armada. En medio de estas labores de búsqueda, el cadáver volvió a ser empujado hacia la orilla por el mar, siendo asistido por un bañista que logró jalarlo hacia la zona seca. Con esto, se pudo recuperar el cuerpo, que corresponde a un hombre de entre 30 y 35 años de edad.

El suceso ocurrió en un sector con alta afluencia de público, especialmente familias.

Personal de la Gobernación Marítima y la Capitanía de Puerto de Iquique procedieron a acordar el perímetro del hallazgo, ubicado en el extremo sur de Playa Cavancha, detrás del casino de juegos.

Actualmente, las autoridades se encuentran a la espera de las instrucciones que emitirá el Ministerio Público, que determinará qué unidad policial, ya sea Carabineros o la Policía de Investigaciones (PDI), quedará a cargo de las diligencias.