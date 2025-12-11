Iquique: Adolescente de 17 años fue baleado en plena calle

Este jueves por la tarde, un adolescente de 17 años fue baleado en plena vía pública de la comuna de Iquique, Región de Tarapacá.

El incidente ocurrió en la intersección de Avenida Luis Emilio Recabarren con Calle Las Rosas, en un sector céntrico de la capital regional, generando un rápido despliegue policial en la zona y la activación de equipos especializados del Ministerio Público.

Testigos del suceso trasladaron al menor hasta un centro asistencial, lugar donde se constituyó el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, junto a efectivos de la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los equipos se encuentran realizando peritajes para esclarecer las circunstancias del ataque y dar con el paradero de los responsables.

El fiscal de turno Daniel Juacida confirmó a Cooperativa el "ingreso de un adolescente de 17 años que habría recibido un impacto balístico específicamente en su espalda, producto de una agresión ocurrida en el sector céntrico de la ciudad".

Respecto a la investigación en curso, indicó que por el momento "se están realizando diligencias para poder esclarecer el hecho, como también encontrar a los partícipes".

Al ser consultado sobre posibles vínculos con otros crímenes recientes, como el doble homicidio de los hermanos González Olivares, el persecutor se mostró cauteloso: "Por ahora no podemos descartar ni confirmar; solamente se está levantando la información para poder dar cuenta del participante", señaló.