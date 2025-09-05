Síguenos:
Las máquinas que se llevó la PDI en allanamiento a casino clandestino de La Pintana

Publicado:
Personal de la PDI allanó durante la mañana de este viernes un casino clandestino ubicado en la intersección de Porto Alegre con Baldomero Lillo, en la comuna de La Pintana.

De acuerdo a la investigación, el recinto era utilizado para encubrir una serie de delitos, como lavado de dinero.

