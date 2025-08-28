Cuarenta y un personas fueron detenidas en el marco de la denominada "Operación Imperio", producto de una investigación conjunta encabezada por la PDI, junto a la Fiscalía Local de Lautaro, el Servicio de Impuestos Internos y el FBI.

Los imputados enfrentan cargos por lavado de activos, fraude tributario, estafas, obtención fraudulenta de créditos, fraude al seguro y asociación ilícita, entre otros delitos.

Se trata de una organización criminal de carácter familiar y estructura piramidal, que operaba desde 2019 y que defraudó al sistema por más de 3.000 millones de pesos.

Los operativos se llevaron a cabo en las regiones de La Araucanía, Metropolitana, Los Ríos y Valparaíso, donde se incautaron propiedades, vehículos de alta gama (marcas Audi, McLaren, Tesla, Mercedes Benz, Ford, Jeep y BMW), artículos electrónicos, documentación, dinero en efectivo, una lancha e incluso una avioneta adquirida con ganancias ilícitas.

