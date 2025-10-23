Liceo Bicentenario de Alto Hospicio suspendió clases por amenaza de tiroteo

El Liceo Bicentenario Minero S.S Juan Pablo II en la comuna de Alto Hospicio (Región de Tarapacá) confirmó la suspensión de clases para la jornada de hoy, jueves, luego de que se denunciara ante el Ministerio Público una amenaza de tiroteo.

La medida fue adoptada por la dirección del establecimiento de manera preventiva, buscando resguardar la seguridad y la tranquilidad de toda la comunidad escolar.

La amenaza, que circuló de forma anónima a través de redes sociales, indicaba que un grupo de alumnos supuestamente realizaría disparos dentro del establecimiento durante el día de hoy. Fue el propio liceo quien tomó conocimiento de la situación y presentó la denuncia formal ante las autoridades competentes.

La fiscal jefe de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco, confirmó que "personal de dicho establecimiento había tomado conocimiento de una amenaza realizada de forma anónima a través de redes sociales, en la cual se indicaba de que unas personas, unos alumnos supuestamente, iban a realizar unos disparos dentro del establecimiento".

Ante la seriedad de la situación y la fecha específica mencionada en la amenaza, el Ministerio Público acogió la denuncia y derivó la causa a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar los peritajes correspondientes y determinar la identidad de los responsables.