Lo Barnechea: Encapuchados impiden desalojo de terreno municipal con bombas molotov y barricadas

Un intento de desalojo por parte de las autoridades en el sector de Quebrada Las Zorras, ubicado en el Cerro 18 de la comuna capitalina de Lo Barnechea, ha desatado violentos enfrentamientos durante la mañana de este martes.

El operativo apunta a recuperar un terreno municipal ocupado de manera irregular por unas 30 familias.

Según la Municipalidad, la intervención es urgente debido al peligro de derrumbe, aluviones, inundaciones e incendios, condiciones que hacen el lugar completamente inhabitable.

"Esta es la segunda etapa de una planificación de cinco procesos que están planificados por parte de la Municipalidad. Ellos (los integrantes de la toma) ya fueron notificados con anterioridad (del desalojo) mediante cartas certificadas, con 30 días de anticipación, para hacer abandono", detalló el coronel de Carabineros Jaime Parraguez.

Se indicó que, de las 30 familias originalmente notificadas, cinco ya habían acatado la medida y dejado el lugar. No obstante, son las 25 familias restantes las que se resisten a ser reubicadas.

Los pobladores señalaron que, si bien fueron notificados con anticipación del desalojo, el subsidio de arriendo de 300.000 pesos propuesto resulta insuficiente para cubrir los costos de arriendo en la zona. Además, existe desconfianza debido a que personas desalojadas en etapas anteriores han reportado problemas con la continuidad y el pago de los subsidios prometidos, lo que alimenta la oposición a ser reubicados.

Desde la Municipalidad, el alcalde Felipe Alessandri explicó: "Esto viene arrastrándose desde hace tres, cuatro o cinco años en un sector altamente riesgoso para la vida e integridad de las personas, sin alcantarillado, con viviendas conectadas a la luz de manera precaria, lo que genera distintos conflictos en la zona".

"Tras informes de bomberos y técnicos de la municipalidad, y priorizando la seguridad de las personas, se decidió realizar el desalojo. Se trabajó con las comunidades, se enviaron notificaciones por cartas certificadas, y además la municipalidad ofrece un subsidio de arriendo, algo extraordinario y único en Chile", agregó el alcalde.

Sin embargo, la oposición al desalojo se manifestó inicialmente de forma muy violenta. Cuando personal municipal y de Carabineros intentó acceder al lugar, fueron interceptados por un grupo de aproximadamente 25 a 30 personas encapuchadas, obligando a intervenir a personal de Control de Orden Público.

Los sujetos levantaron barricadas con fuego, lanzaron objetos contundentes e incluso utilizaron bombas molotov contra las fuerzas de seguridad, bloqueando el paso y dificultando el avance de las autoridades.

[Video] #Cooperativa90 Un intento de desalojo en el sector de Quebrada Las Zorras, Cerro 18, en Lo Barnechea, ha desencadenado violentos enfrentamientos durante la mañana de este martes



El operativo busca recuperar un terreno ocupado de forma irregular por cerca de 30 familias.… pic.twitter.com/Vcf1zmxdl6 — Cooperativa (@Cooperativa) December 2, 2025

Como resultado de estos actos, se reporta un incendio de pastizales en la ladera del Cerro 18.

Hasta las 7:00 horas aproximadamente, se observaron intensos momentos de conflicto directo, aunque los encapuchados se han replegado parcialmente. Las fuerzas policiales han logrado ganar espacio haciendo uso de carros lanzaaguas, buscando controlar la situación y dispersar a los manifestantes.

Un reciente balance de Carabineros indicó que las situaciones más graves de violencia han cesado. La policía logró acceder al sector, y la oposición se ha transformado en una resistencia principalmente verbal, aunque el operativo de desalojo aún se encuentra en desarrollo.

Columnas de humo son visibles desde la distancia, producto de las constantes barricadas encendidas.

El operativo terminó con tres detenidos por desórdenes y un carabinero herido tras recibir un golpe en su mano, aparentemente, de un objeto contundente.