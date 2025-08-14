Los Ríos: Hombre fue detenido por robarse 250 eucaliptus

La Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto acusado de talar ilegamente 250 eucaliptus al interior de un predio llamado "Pangal", en el sector Quimel de la comuna de Los Lagos, en la Región de Los Ríos.

El comisario Gerardo Lillo indicó que el imputado es "un sujeto de nacionalidad chilena, mayor de edad, quien hace algunas semanas ingresó al predio tras descerrajar el portón de acceso".

Allí, "junto a un compañero de delito, procedió a talar y extraer 250 árboles de la especie eucaliptus, madera que, luego de dimensionar, la cargaban en un camión" para venderla en diferentes puntos de la región.

En el procedimiento fueron incautadas una motosierra y dos armas de fuego de tipo rifle.