Los tres adultos imputados por crimen de Krishna quedaron en prisión preventiva
La adolescente acusada fue enviada a internación provisoria.
La adolescente acusada fue enviada a internación provisoria.
El Juzgado de garantía de San Bernardo decretó este martes la prisión preventiva para los tres adultos imputados por crimen de Krishna Aguilera, y envió a internación provisoria a la adolescente que está entre los acusados.
La Fiscalía Metropolitana Occidente detalló que los cuatro acusados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio.
Agregó que a uno de ellos también se le formularon cargos por inhumación ilegal.
El cuerpo de la joven de 19 años fue hallado el lunes durante los intensos trabajos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) en el sector Catemito, en el límite entre San Bernardo y Calera de Tango, luego de 22 días de su desaparición.
🔴CASO KRISHNA. Decretan prisión preventiva para tres adultos e internación provisoria para una adolescente por su participación en la desaparición y muerte de la joven Krishna Aguilera, ocurrida el 05 de octubre de 2025.— Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) October 28, 2025
👇🏻 pic.twitter.com/6we5SOmaYx