Los tres adultos imputados por crimen de Krishna quedaron en prisión preventiva

El Juzgado de garantía de San Bernardo decretó este martes la prisión preventiva para los tres adultos imputados por crimen de Krishna Aguilera, y envió a internación provisoria a la adolescente que está entre los acusados.

La Fiscalía Metropolitana Occidente detalló que los cuatro acusados fueron formalizados por el delito de secuestro con homicidio.

Agregó que a uno de ellos también se le formularon cargos por inhumación ilegal.

El cuerpo de la joven de 19 años fue hallado el lunes durante los intensos trabajos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) en el sector Catemito, en el límite entre San Bernardo y Calera de Tango, luego de 22 días de su desaparición.