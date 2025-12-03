Meiggs: 25 detenidos vinculados a mafia china dedicada a casinos ilegales

La Brigada Antinarcóticos de la PDI realizó un extenso operativo este miércoles en la esquina de calle Conferencia con Toesca, en el Barrio Meiggs, donde allanó múltiples departamentos del denominado "Shakira Tower" y detuvo a 25 personas, incluido un funcionario activo de Carabineros, vinculadas a una mafia china que fue desbaratada hace años y que se estaría reestructurando.

El inmueble fue recuperado por las autoridades hace dos años debido a que fue tomado por ciudadanos extranjeros durante la pandemia y actualmente funciona como bodega de locales chinos.

Según información policial, el allanamiento apuntó a la Banda de Fujian, que en 2020 cometió diversos delitos vinculados a tráfico de drogas, pero actualmente es acusada de infringir la ley de casinos (casinos ilegales), ejercer la prostitución, contrabando e internación de estupefacientes desde Europa y Norteamérica.

Durante el operativo se incautaron aproximadamente 600 millones de pesos en efectivo y también cajas, aunque la PDI aún no ha entregado mayores detalles.

Se presume que el carabinero detenido prestaba labores de vigilancia a la banda, facilitando información relevante para evitar o frustrar investigaciones y seguimientos policiales.

A raíz de su detención, Carabineros informó que se inició un proceso de baja inmediata para el funcionario, junto con una investigación interna rigurosa.