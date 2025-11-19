Municipio de Puerto Montt presentó querella por crimen de joven asaltado a plena luz del día

El municipio de Puerto Montt se querelló por robo con homicidio contra un detenido, un segundo individuo no identificado y todos quienes resulten responsables por la muerte del joven Alexis Hernández, el pasado 7 de noviembre, luego de ser asaltado a plena luz del día en el sector de la población Kennedy.

La víctima, de 23 años, fue atacado en la intersección de las calles Crucero con el puente Petorca en Avenida Salvador Allende y luego de recibir al menos 10 puñaladas le fue arrebatada su mochila.