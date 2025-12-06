Naufragio dejó un fallecido en Puerto Chacabuco

Por instrucción de la Fiscalía, la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Coyhaique, junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Regional, indagan el hundimiento de una embarcación menor y el deceso de uno de sus tripulantes en la bahía de Puerto Chacabuco, ubicado en la comuna de Aysén, en la región homónima.

Según información de la Armada, la tragedia ocurrió a la altura del sector El Saco alrededor de las 1:20 de la madrugada, cuando se informó el avistamiento de dos bengalas en la bahía. Diez minutos más tarde -a las 1:30- se confirmó el naufragio de la nave "Don Juvenal", la que iban tres ocupantes, a un kilómetro de la costa.

De acuerdo a la Armada, se dispuso el zarpe de una lancha patrullera marítima de la Capitanía de Puerto Chabuco con el propósito de hacer las labores de búsqueda y salvamento de los tripulantes, de los que dos fueron rescatados con vida.

La Capitanía informó que las condiciones meteorológicas en la zona al momento del incidente fueron: cielo lluvioso, viento de 15 a 10 nudos, con rachas de 30, mar marejadilla y altura de ola de 0,5 a 0,7 metros.

Por su parte, el comisario Ítalo Todaka, jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de Coyhaique, detalló que "el personal concurrió al lugar, realizó el examen externo policial del cadáver, la víctima no presentaría lesiones atribuibles a terceras personas".

Explicó que "se trata de una persona adulta, de sexo masculino, de 68 años, que era parte de la tripulación. En esta embarcación había tres personas y la víctima es una de ellas, que no habría alcanzado a ser rescatada".

"Se continúan las diligencias, principalmente, relacionadas con la posibilidad de hacer una inspección ocular de la nave, la cual, podría salir a flote durante las próximas horas. Esto se está coordinando con la Armada y con la empresa particular dueña de la embarcación", agregó.

El cuerpo de la víctima fue trasladado l Servicio Médico Legal (SML) para su autopsia.