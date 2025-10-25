Niño de 11 años murió tras caer desde un décimo piso en Las Condes

Un menor de 11 años falleció este sábado tras sufrir una caída desde gran altura en un edificio residencial de la comuna de Las Condes, en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Según la información preliminar, el trágico hecho ocurrió cerca de la intersección de Américo Vespucio con Francisco Bilbao, cuando el pequeño -en un aparente accidente- cayó desde el piso 10.

A pesar de la rápida respuesta de los equipos de emergencia y los esfuerzos por reanimar al menor, perdió la vida en el lugar.

Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) quedó a cargo de las diligencias de este fatal caso, que mantiene conmocionada a la comunidad.