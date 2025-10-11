Osorno: Joven se mantiene en riesgo vital tras ser atacado por un grupo de personas

Un joven de 19 años se mantiene con riesgo vital luego de ser atacado, la tarde del viernes, por un grupo de personas en los alrededores del Parque Cuarto Centenario de Osorno (Región de Los Lagos).

"Nuestra brigada recepcionó de forma verbal una orden de investigar por el delito de lesiones graves de un hombre que no se encontraba identificado, quien fue ingresado hasta las dependencias del Hospital Base de Osorno con diversas lesiones, que lo mantienen en estado crítico", informó el subprefecto Javier Yusthy de la PDI, jefe de la Brigada de Homicidios de Osorno.

El detective agregó que los autores huyeron del lugar tras la agresión, por lo que se realizan diligencias para su pronta identificación y detención.