Padre e hijo resultaron heridos a bala en pasaje de Lo Espejo

Dos personas, un padre y su hijo, resultaron heridas de bala en un incidente ocurrido este viernes en la comuna de Lo Espejo, específicamente en el sector del Pasaje 23 Sur.

El ataque fue perpetrado por desconocidos, y las circunstancias exactas aún están bajo investigación.

Según se detalló, uno de los heridos, tras recibir un impacto en una de sus piernas, intentó escapar en su vehículo, pero terminó chocando contra un poste de alumbrado público en un pasaje residencial, siendo auxiliado de manera posterior por personal policial.

"Concurre Carabineros al lugar, en donde observa que un conductor, un adulto chileno, se encontraba con evidentemente riesgo vital por el sangrado activo que mantenía. Por lo cual, es trasladado al SAR Julio Acuña Pinzón", detalló el mayor Luis Segura.

Posteriormente, se reveló que un segundo herido llegó al Hospital Barros Luco. Este individuo fue identificado como el padre del primer afectado.

"Se está tratando de establecer la relación de los hechos", añadió el funcionario policial.

El Ministerio Público encomendó las diligencias a la Fiscalía Local y a la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes están a cargo de esclarecer las causas y responsables de este violento ataque.