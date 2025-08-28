PDI allanó 30 casas en Villa Francia

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó esta mañana un amplio operativo en Villa Francia, comuna de Estación Central, que considera allanamientos simultáneos en al menos 30 inmuebles del sector. La diligencia apunta a la búsqueda de drogas y armas de fuego.

Los procedimientos se concentran en las calles El Tenis, Luis Infante Cerda y Yelcho, donde se ha desplegado personal de la PDI en distintos vehículos. Hasta ahora se reportan personas detenidas, aunque todavía no hay un detalle oficial sobre la cantidad ni sobre posibles especies incautadas.