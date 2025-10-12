PDI encontró a niña de 13 años que era buscada en Perú
La menor, víctima de red de explotación sexual, fue interceptada en el Terminal Sur cuando descendía de un bus proveniente de Talcahuano.
La menor, víctima de red de explotación sexual, fue interceptada en el Terminal Sur cuando descendía de un bus proveniente de Talcahuano.
En el Terminal de Buses Sur de Santiago, ubicada en la comuna de Estación Central, fue localizada este domingo una niña de 13 años que estaba siendo arduamente buscada en Perú.
Según los antecedentes presentados por la Policía de Investigaciones (PDI), que concretó el hallazgo, la menor fue víctima de una red de explotación sexual.
De acuerdo con la información policial, la niña entró a Chile por un paso irregular y fue ubicada por las autoridades en la ciudad de Talcahuano (Región del Biobío), desde donde tomó un bus hasta Santiago, llegando así al Terminal Sur, donde fue interceptada por agentes de la Oficina Central Nacional de la Interpol.
Tras su rescate, la menor fue trasladada hasta un centro asistencial para constatar lesiones y después fue derivada a dependencias de la Interpol en la capital.