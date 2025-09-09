PDI y Migraciones fiscalizan situación de trabajadores extranjeros en la Vega Central
La PDI y el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) efectúan un operativo de fiscalizaciones esta jornada en la Vega Central, ubicada en la comuna capitalina de Recoleta.
El procedimiento tiene como fin verificar la situación migratoria de los trabajadores extranjeros del lugar, y varios de ellos ya han subido a un bus de la PDI para ser trasladados a una unidad policial.
En el operativo también participa Carabineros con patrullajes para resguardar la zona. Hasta el momento, no se han registrado disturbios.
