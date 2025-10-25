Pescadores hallaron cadáver en ribera del río Cautín

Pescadores hallaron, la tarde de este sábado, un cadáver masculino en la ribera del río Cautín, en la Región de La Araucanía.

Luego de avisar a Carabineros, funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) concurrieron hasta el lugar para ayudar a retirar el cuerpo, consignó T13.

Se indaga si los restos corresponden al profesor de 36 años Fernando Caripán, quien desapareció hace una semana en ese sector, según detallaron sus familiares a un medio radial.

Al docente se le perdió el rastro el domingo 19 de octubre, precisamente, en la ribera del río Cautín, lo que derivó en una intensa búsqueda conjunta entre distintos equipos de emergencia y un club de kayak.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI de Temuco también se trasladó al lugar, a la espera de la llegada del Servicio Médico Legal (SML).