Por años, trabajador con TEA fue víctima de brutales vejaciones en Hospital de Osorno

Un caso de extrema violencia se dio a conocer en el Hospital Base San José de Osorno, en la Región de Los Lagos, donde un trabajador con Trastorno del Espectro Autista (TEA) fue víctima de acoso, vejaciones y actos de humillación por parte de sus propios compañeros.

Los hechos ocurrieron entre 2018 y 2020, pero salieron a la luz recientemente a través de un reportaje periodístico. Durante este período, el funcionario fue forzado a desnudarse, quemado con vapor y rapado en contra de su voluntad, entre otras vejaciones.

La investigación reveló que las agresiones fueron grabadas por los mismos victimarios, quienes se burlaban y reían del trabajador mientras este lloraba.

A pesar de la gravedad de los hechos, un sumario interno realizado en el período en que ocurrieron los abusos no arrojó sanciones administrativas contra los implicados, lo que ha generado una gran indignación. La falta de sanciones fue confirmada por el Hospital Base de Osorno, que señaló que el sumario "no arrojó sanciones administrativas para los implicados".

Sin embargo, el año pasado, la dirección del hospital tomó conocimiento del caso y, con nuevos antecedentes, reabrió el sumario.

La institución confirmó la reapertura del proceso y aseguró que se realizarán denuncias al Ministerio Público por "la existencia de hechos que revisten eventual carácter de delito". El proceso se encuentra actualmente en etapa de notificación a los funcionarios responsables de los actos, con las medidas disciplinarias correspondientes y ajustadas a la gravedad de los hechos.

Además, el hospital decidió denunciar a los responsables de la divulgación del material audiovisual por "la vulneración de antecedentes reservados que afectan a la honra y a la revictimización de la persona afectada".

La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats) condenó los hechos en un comunicado, calificándolos como "inaceptables", y exigió "la máxima sanción inmediata de todos quienes resulten responsables, incluyendo a los directivos de los establecimientos que, al omitir la denuncia, se transforman en cómplices de estos hechos".

Asimismo, lamentó que el Servicio de Salud correspondiente haya guardado silencio, lo que a su juicio, refleja una "falta de responsabilidad intolerable".

