Prisión preventiva para sospechoso de desaparición de joven en San Bernardo

El Juzgado de Garantía de San Bernardo formalizó este domingo al único detenido y principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 4 de octubre.

Tras enfrentar a la justicia, Juan Beltrán Olivares, de 44 años, quedó en prisión preventiva, sospechoso de los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios policiales.

La mujer desapareció luego de asistir a una discoteca en el Barrio Bellavista, presuntamente con este hombre, quien fue detenido el jueves pasado por la Policía de Investigaciones.

La familia sospecha del sujeto, ya que, aseguran que él fue la última persona que estuvo con Aguilera y, además, mantuvo una relación sentimental con la joven.

Familiares y amigos de Krishna se congregaron a las afueras del juzgado para exigir justicia y manifestar su preocupación por el curso de la investigación.