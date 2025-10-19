Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago25.3°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Policial

Prisión preventiva para sospechoso de desaparición de joven en San Bernardo

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Familiares de la víctima aseguran que fue la última persona que vio a la mujer de 19 años desaparecida el 4 de octubre.

Prisión preventiva para sospechoso de desaparición de joven en San Bernardo
 PDI

Fue formalizado por los delitos de obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios de la Policía de Investigaciones.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Juzgado de Garantía de San Bernardo formalizó este domingo al único detenido y principal sospechoso por la desaparición de Krishna Aguilera, joven de 19 años, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 4 de octubre.

Tras enfrentar a la justicia, Juan Beltrán Olivares, de 44 años, quedó en prisión preventiva, sospechoso de los delitos de secuestro, obstrucción a la investigación y agresión a funcionarios policiales.

La mujer desapareció luego de asistir a una discoteca en el Barrio Bellavista, presuntamente con este hombre, quien fue detenido el jueves pasado por la Policía de Investigaciones.

La familia sospecha del sujeto, ya que, aseguran que él fue la última persona que estuvo con Aguilera y, además, mantuvo una relación sentimental con la joven.

Familiares y amigos de Krishna se congregaron a las afueras del juzgado para exigir justicia y manifestar su preocupación por el curso de la investigación.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada