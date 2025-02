Puerto Montt: Ex fiscal regional lidera equipo municipal contra delitos de alta complejidad

La Municipalidad de Puerto Montt anunció la creación de una "Fiscalía Penal Municipal", con el objetivo de apoyar a las víctimas de delitos y presentar querellas contra delitos de alta connotación.

Este nuevo equipo, liderado por el ex fiscal regional de Los Lagos Marcos Emilfork, está compuesto por abogados, asistentes sociales y psicólogos.

Busca ofrecer una respuesta integral a quienes han sufrido delitos y abordar la falta de recursos que enfrentan estas víctimas, quienes a menudo no cuentan con representación legal.

"En Chile se da la paradoja de que el delincuente tiene un defensor penal público pagado por todos los chilenos, pero la víctima, que es la persona a quien le cometen el delito, no tiene un abogado penalista, no tiene un psicólogo o un asistente social y, lamentablemente, muchas veces no tiene los recursos para contratarlo", dijo el alcalde Rodrigo Wainraihgt (Renovación Nacional).

El equipo está recopilando información sobre los delitos en la comuna para establecer prioridades y enfoques en la atención, enfocándose en delitos de alta complejidad que afectan a la comunidad.

"Lo que quiere hacer la Municipalidad es perseguir aquellos delitos de alta complejidad y que hoy en día están afectando a nuestra comunidad", afirmó el jefe comunal.