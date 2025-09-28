Puerto Montt: Municipio clausuró casino ilegal que funcionaba en el centro de la ciudad

Un operativo conjunto de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y Carabineros permitió la clausura de un casino ilegal ubicado en calle Egaña, en el centro de Puerto Montt (Región de Los Lagos), junto con la incautación de 86 máquinas y más de 7 millones de pesos.

"Se realizó un procedimiento inédito en la comuna de Puerto Montt, con la clausura definitiva y el retiro de todos los bienes que generaban realizar el giro de este casino ilegal o casino de tragamonedas", informó la directora de Seguridad Pública, Soledad Escobar.

"Esto se genera luego de que este local, el año 2007, fue clausurado por decreto municipal y desde el 2019 a la fecha se le habían cursado 58 infracciones por violación de clausura. Fue una orden emanada desde el Segundo Juzgado de Policía Local", agregó la funcionaria municipal.

El operativo se suma a la aplicación de la ordenanza municipal -desde enero pasado- que establece un perímetro de exclusión del comercio ambulante en el centro de Puerto Montt, que ha permitido que la capital de la Región de Los Lagos sea la segunda ciudad del país con el menor índice de victimización en el comercio.

Hoy cerramos un nuevo casino de juegos ilegal, ubicado en calle Egaña el pleno centro de #PuertoMontt, gracias a un operativo de nuestra Dirección de Seguridad Pública y Carabineros, que permitió incautar 86 máquinas y más de $7 millones. Lo ilegal e ilícito no se va a permitir… pic.twitter.com/rNr4eFog3E — Rodrigo Wainraihgt Galilea (@WAINRAIHGT) September 26, 2025

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, destacó el operativo y señaló que "este es un lugar que tenía más de 50 infracciones. Se infraccionaba, se cerraba y volvían a abrir, por lo tanto, hoy estamos haciendo una cosa distinta, que es retirar las máquinas".

"Nosotros lo hemos dicho en más de una oportunidad: lo ilegal e ilícito no se va a permitir en Puerto Montt. Estamos trabajando para tener un Puerto Mont más ordenado, más limpio y seguro, y esto es parte de las acciones que estamos llevando adelante", complementó la autoridad comunal.

En el operativo participaron equipos de Rentas y Patentes, Operaciones, Bienes, Seguridad Pública y la Secretaría Municipal junto con Carabineros, y se suma a la clausura -en julio pasado- de uno de los casinos más grandes del centro, ubicado en calle Urmeneta, en Puerto Montt, que contaba también con más de 50 máquinas en su interior.