Reo de alta peligrosidad y armado se fugó de hospital en Arica: fue recapturado

Un reo de alta peligrosidad que se fugó del Hospital Regional de Arica y andaba armado fue recapturado en la ciudad tras un amplio operativo realizado por el GOPE de Carabineros y Gendarmería.

El sujeto en cuestión es Luis Enrique Diego Loaiza Rosel, que se encontraba bajo tratamiento en la Unidad de Cirugía del Hospital Doctor Juan Noé esta jornada. Sin embargo, escapó del lugar a las 09:48 horas.

Tras ello, Carabineros emitió una alerta, a la que Cooperativa tuvo acceso: "De alta peligrosidad, sería un reo de la cárcel de Acha (...). Por favor, se pide a los dispositivos verificar tanto el ingreso como el regreso a la ciudad de Arica, y notificar a Aduanas y la PDI la revisión de todos los terminales, tanto nacionales como internacionales".

El operativo fue exitoso, ya que el sujeto "fue capturado en una hora y media, tras ser encontrado en el centro de Arica en un domicilio", informó la seremi de Seguridad, Elsa Cortez.

"Esta persona fue nuevamente internada en el hospital porque estaba bajo un tratamiento y Gendarmería activó otro tipo de protocolos para garantizar el resguardo y seguridad del recinto de salud", afirmó.

Durante su fuga, Loaiza -que tiene un historial de 18 antecedentes penales- se encontraba armado debido a que, previamente, le robó el arma de servicio a un funcionario de Gendarmería que estaba a cargo de su custodia.