Accidentada persecución cruzó Santiago de sur a norte: Un conductor y cinco carabineros heridos

Una persecución policial se desarrolló este viernes por la madrugada, comenzando en Lo Espejo, al sur de Santiago, y culminando en Quilicura, en el norte de la capital.

Un conductor, que manejaba un vehículo con encargo por robo, se negó a una fiscalización de Carabineros, iniciando un seguimiento que abarcó varias comunas y dejó a cinco funcionarios policiales lesionados producto de accidentes de tránsito que se generaron en el procedimento.

En su intento de fuga, el sujeto pasó incluso por el aeropuerto, donde trató de atropellar a personal de la PDI que se sumó a la persecución. Ante la situación, y para salvaguardar su integridad, los detectives se vieron obligados a efectuar varios disparos contra el vehículo.

Estos tiros "están siendo analizados y periciados por parte de las entidades correspondientes de Carabineros", dijo el capitán Luis Cofré.

La persecución llegó a su fin en Vespucio Norte, a la altura de Camino Los Echevers, en Quilicura, cuando el conductor chocó "contra la barrera de contención ubicada en dicha autopista", informó el uniformado.

El hombre, que resultó con lesiones graves, fue trasladado al Hospital San José en calidad de detenido, donde se encuentra fuera de riesgo vital.