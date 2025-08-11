Auto robado en La Florida fue recuperado en menos de una hora en San Ramón

En la comuna de San Ramón, zona sur de la Región Metropolitana, Carabineros recuperó un vehículo que había sido robado 40 minutos antes, mediante intimidación, en La Florida.

Gracias a la señal GPS, el auto fue ubicado en la intersección de Pasaje Quintín Romero con Eugenio Matte Hurtado. Allí, personal policial sorprendió a dos delincuentes descendiendo y logró detener a uno de ellos.

"Rápidamente el personal del Plan Cuadrante se trasladó hasta el lugar, logrando la recuperación de dicho vehículo, además de la detención de una persona adulta de 18 años de edad que no mantenía antecedentes penales vigentes", informó el capitán Patricio Opazo, de la 31ª Comisaría de San Ramón.