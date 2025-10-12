Carabineros recuperó 17 vehículos robados en Chile para su venta en Bolivia

En un operativo en conjunto con la Policía Nacional de Bolivia, Carabineros de Chile concretó este fin de semana la detención de 28 sujetos vinculados a la venta ilegal de vehículos que, tras ser robados en suelo chileno, eran comercializados en el país altiplánico.

Según se detalló, el Séptimo Operativo Binacional entre Carabineros y la Policía Nacional de Bolivia, realizado en la Región de Arica, tuvo como finalidad la detección, detención e incautación de vehículos sustraídos en territorio chileno con destino a la nación vecina.

Gracias al despliegue realizado por los Departamentos OS9, OS7 y SEBV de la policía uniformada, se logró, además, la recuperación de 17 vehículos robados en Chile.

También se incautaron tres armas de fuego, municiones, más de 100 kilos de clorhidrato de cocaína y 74 kilos de marihuana.

Carabineros destacó que gracias al trabajo en conjunto de todos los equipos especializados, se logró combatir el crimen organizado trasnacional.