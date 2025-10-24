Cuatro detenidos tras persecución que comenzó en Las Condes y terminó en Santiago Centro

Una persecución policial culminó en la comuna de Santiago con la detención de cuatro individuos tras un violento robo con intimidación ocurrido en Las Condes.

El incidente ocurrió cuando una conductora fue interceptada por cuatro sujetos armados mientras estacionaba su vehículo. Al menos dos de los asaltantes portaban armas de fuego y obligaron a la víctima a descender del automóvil, huyendo luego en dirección a Providencia.​

Tras la rápida alerta de la mujer y al monitoreo tecnológico, Seguridad Municipal de Las Condes, Providencia y Carabineros desplegaron un operativo conjunto.

El auto robado, equipado con GPS, permitió su rastreo a través de los pórticos de control vehicular, logrando ubicarlo en el sector de Monjitas con San Antonio, en el centro de Santiago.​

Allí, personal de Carabineros interceptó el vehículo y consiguió la detención de los cuatro implicados. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Primera Comisaría de Santiago, donde se realizan diligencias para investigar su posible vínculo con otros hechos similares.