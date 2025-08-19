Diputado republicano sufrió violenta encerrona en Recoleta

El diputado republicano José Carlos Meza fue víctima de una violenta encerrona durante la noche de este lunes en la comuna de Recoleta.

El hecho ocurrió en las cercanías del Metro Vespucio Norte, cuando el parlamentario llegó a buscar a su sobrina.

"Iba yo en mi vehículo a buscar a mi sobrina Pía al Metro, porque ella venía llegando del preuniversitario, y cuando ella se sube al vehículo nos abordan aproximadamente cuatro sujetos vestidos de negro a rostro descubierto, nos apuntaron a ambos con armas de fuego y nos forcejearon para bajar del vehículo, y cuando nos bajamos se subieron los cuatro y arrancaron con el vehículo", relató.

Tanto Meza como la joven no registraron lesiones, y por el momento no se ha logrado dar con los delincuentes ni con el vehículo sustraído.