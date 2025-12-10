Extensa persecución de camión robado recorrió tres regiones

Después de una persecución que se prolongó por casi cinco horas y recorrió tres regiones, Carabineros detuvo en Santiago al responsable de robar un camión cargado en San Antonio (Región de Valparaíso) la madrugada de este miércoles.

Según los primeros antecedentes, tras sustraer la máquina, el sujeto se transportó hasta la Región de O'Higgins y luego volvió a la Región Metropolitana, donde la policía uniformada utilizó un método inédito para concretar el arresto: lanzó púas de fierro para pinchar los neumáticos de la máquina y detener su marcha.

Así las cosas, el camión bloqueó General Velásquez en dirección al norte, en el sector de Carlos Valdovinos, ocupando la pista derecha y la vía local, por lo que el enlace sur oriente estuvo cerrado por varias horas.