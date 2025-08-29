Maipú: Asaltantes botaron al suelo y golpearon a adulto mayor cuando salía a trabajar

Un adulto mayor de 73 años fue golpeado en las afueras de su casa por delincuentes que intentaron robarle su auto y otras pertenencias la mañana de este viernes, en la comuna de Maipú.

El hecho ocurrió cuando la víctima se disponía a salir a trabajar: "Abrió el portón de acceso vehícular de su inmueble y cuatro sujetos, que aparentemente simulan ser transeúntes comunes y corrientes, lo abordan e ingresan al domicilio, registrándolo y consultando por joyas y dinero en efectivo, recibiendo la negativa por parte de los residentes", relató el inspector Sebastián González, de la Brigada de Robos de la PDI.

Según imágenes captadas por cámaras de seguridad, uno de los sujetos agredió al hombre al punto de hacerlo caer al suelo, antes de irrumpir en su casa.

El llamado de auxilio de la esposa del afectado terminó ahuyentando a los antisociales, específicamente porque llevaron a encender las alarmas comunitarias del lugar.

El detective precisó que los asaltantes escaparon a bordo de un vehículo Sedan de color blanco. Hasta ahora, no han sido identificados.

Por otro lado, la víctima de la golpiza resultó con lesiones de carácter leve.