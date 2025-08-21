Síguenos:
Tópicos: País | Policial | Robo de vehículos

Menor de 15 años entre los detenidos por violento robo de camión en Pudahuel

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Un camión de la empresa PepsiCo fue blanco de un violento robo ocurrido este jueves en la capitalina comuna de Pudahuel.

Durante el asalto, el conductor y los peonetas del camión -que se dedica a la distribución de snacks a almacenes- fueron intimidados por al menos tres delincuentes, quienes lograron llevarse el vehículo.

Tras el robo, se inició una persecución por parte del OS-9 de Carabineros que se extendió hasta la Maipú, comuna donde los antisociales chocaron el vehículo y lograron ser detenidos. Entre los delincuentes hay un menor de 15 años.

