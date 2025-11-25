Ñuñoa: Detienen a dos menores en auto robado y vecinos frustran captura de tercer ocupante

Una intensa persecución policial ocurrida la madrugada de este martes en el sector oriente de la capital finalizó en la comuna de Ñuñoa con la detención de dos niños de 14 años.

La acción se inició en Macul con Rodrigo de Araya, cuando personal de Carabineros y Seguridad Municipal detectó un vehículo con encargo vigente por robo, el cual había sido sustraído el pasado 20 de noviembre. De inmediato, se puso en marcha un seguimiento controlado del automóvil.

La persecución concluyó abruptamente en la intersección de Guillermo Mann con Blanco Encalada, en Ñuñoa, luego de que el conductor perdiera el control y chocara con la reja perimetral de un local comercial.

"Pierden el control del vehículo en que se desplazaban colisionando con la reja perimetral de unos locales comerciales que se encuentra en el lugar, logrando la detención de dos de estos individuos, adolescentes, de 14 años", detalló el teniente José Villarroel, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Oriente.

Tras el choque, un tercer ocupante intentó huir a pie, refugiándose en la población Exequiel González Cortés, colindante al sitio del suceso. El seguimiento a pie por parte de Carabineros fue frustrado por la acción de los propios vecinos del sector, quienes intentaron proteger al fugitivo, según la institución policial.

"Vecinos del lugar, al percatarse de esta situación, intentan evitar la detención de este sujeto, y un vecino o una persona intenta atropellar a un funcionario policial, que hace uso de su arma de fuego en una oportunidad", indicó el teniente Villarroel.

A pesar de los disparos efectuados por Carabineros, que no dejaron personas lesionadas, la intervención de los vecinos permitió que el tercer presunto delincuente lograra escapar.