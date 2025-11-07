Persecución policial en Maipú terminó con dos detenidos por robo de auto

Una persecución policial terminó este viernes con la detención de dos delincuentes, uno de ellos menor de edad, en la capitalina comuna de Maipú.

Según la información policial, el hecho se conoció cuando un ciudadano, que llegó hasta la 52a Comisaría Rinconada, informó a Carabineros que mantenía comunicación telefónica con un vecino, quien seguía un vehículo de su propiedad que registraba encargo vigente por el delito de robo con intimidación.

Esta información activó el protocolo policial, dando inicio al seguimiento del automóvil por distintas zonas de Maipú, logrando su intercepción en calle El Huaso con Borgoño.

Sin embargo, en el momento de ser acorralado, "el conductor del vehículo con encargo realiza una maniobra de retroceso para evitar el control policial, y es así que colisiona" con un auto policial, informó el mayor Ismael Ilufi, de la 52a Comisaría Rinconada Maipú.

A pesar de la primera detención, el otro implicado retomó su huida en el automóvil robado, lo que extendió la persecución por otras calles de la comuna.

Finalmente, ambos sujetos fueron detenidos por los efectivos policiales: un menor de edad de 17 y un adulto de 19 años, ambos de nacionalidad chilena.