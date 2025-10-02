Tres jóvenes, dos de ellos menores, detenidos en auto robado tras chocar a Carabineros

Este jueves por la madrugada, una persecución de alta velocidad que se inició en Quilicura y se extendió hasta Independencia culminó con la detención de tres jóvenes, dos de ellos menores de edad, que se movilizaban en un vehículo robado.

El incidente comenzó cuando Carabineros se percató de la actitud sospechosa de los ocupantes de un automóvil.

La alarma se activó cuando, al ver la presencia policial, los sujetos se pasaron un semáforo en rojo y realizaron una maniobra evasiva en "U", acción que motivó a los policías a seguir el vehículo, confirmando que este mantenía un encargo vigente por robo.

La persecución se desarrolló a través de varias comunas de la capital. Los antisociales llegaron incluso a chocar una patrulla de Carabineros en su intento por escapar de la autoridad.

A pesar de la arriesgada maniobra de los delincuentes, el operativo policial logró interceptar y detener a los ocupantes del vehículo por el delito de receptación.

Los detenidos fueron identificados como tres jóvenes de 14, 16 y 19 años de edad, detalló el capitán de Carabineros Rodrigo Avello.

"El detenido de 19 años mantiene antecedentes penales anteriores, uno de 16 también y el de 14 no registra antecedentes", dijo la autoridad.

A este hecho se suma otra persecución que se registró anoche tras el robo de un auto frente al Mall Arauco Maipú, donde un grupo de delincuentes sustrajo el vehículo de una mujer. Carabineros encontró el vehículo en el sector La Farfana y detuvo a dos delincuentes.