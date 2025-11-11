A prisión dos supuestos especialistas en robos de cobre en el norte

El Juzgado de Garantía de Mejillones ordenó la prisión preventiva de dos líderes de una organización criminal vinculada al menos a nueve robos registrados entre los meses de diciembre del 2024 y julio del 2025, en los que fueron sustraídos paquetes de cobre avaluados en casi 500 millones de pesos desde trenes en movimiento, faenas mineras y camiones.

A los dos sujetos, de nacionalidad chilena, se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, robo en bienes nacionales de uso público, lavado de activos y asociación criminal, tras ser detenidos junto a tres mujeres en el marco de una investigación coordinada entre la Fiscalía y el OS-9 de Carabineros.

"A principio de año se comienza la investigación por parte de la sección OS-9 Antofagasta, que a través de diversas diligencias investigativas, trabajo de campo y de inteligencia, logra obtener los medios de prueba suficientes que son entregados al Ministerio Público", dijo el comandante Néstor Romo, prefecto subrogante de Antofagasta, destacando que la labor policial permitió incautar "tres vehículos camionetas y un jeep de alta gama que eran utilizados, eventualmente, para la comisión del ilícito".

El fiscal regional, Juan Castro Bekios, detalló que los atracos "afectaron directamente al Ferrocarril de Antofagasta a Bolivia, en la modalidad de robo en movimiento de cátodos de cobre, que hemos visto en otras oportunidades".

"También (se afectó) a un camión que transportaba cátodos, y a la Minera Michilla en tres oportunidades", indicó Castro.

Durante los allanamientos en Calama, la policía incautó medios de prueba, incluyendo más de 68 millones de pesos en efectivo y 6.690 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

El tribunal determinó un plazo de investigación de 180 días.