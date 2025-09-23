Asaltantes dispararon varias veces y golpearon a guardia y clientes de farmacia

Una banda de alrededor de siete delincuentes asaltó este martes, con suma violencia, una farmacia de la cadena Cruz Verde ubicada al interior de un strip center en Avenida El Rosal, en la comuna de Maipú.

Los antisociales actuaron armados, intimidaron y golpearon a clientes y trabajadores, percutaron al menos un disparo al interior de la farmacia y varios otros al exterior, en la huida.

#Cooperativa90 [Video] Banda de delincuentes armados disparó, durante su huida, tras asaltar una farmacia en Maipú: pic.twitter.com/y6Uyus1dNr — Cooperativa (@Cooperativa) September 23, 2025

"Eran cabros como de 19, 20 años, armados... Tenían cuatro pistolas, entraron y querían robar las cajas, saquear, hacer de todo, pero no pudieron, gracias a Dios", relató un trabajador.

"Hubo heridos: hirieron al guardia que estaba conmigo" al golpearlo en la cabeza con el mango de una pistola, detalló el testigo.

"A dos clientas que había también las golpearon, aunque no tenían necesidad... Dispararon antes de irse, las cosas las tiraron al suelo; o sea, hicieron un desastre, como si tuvieran rabia", agregó el afectado.

Aún no hay personas detenidas por este hecho.