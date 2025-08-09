Síguenos:
País | Policial | Robos

Banda armada protagonizó violento asalto a joyería en Maipú

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los delincuentes robaron alrededor de 20 millones de pesos desde la tienda, ubicada al interior de un supermercado.

Banda armada protagonizó violento asalto a joyería en Maipú
 ATON

El hecho es indagado por la Fiscalía y la PDI.

Un grupo de delincuentes armados protagonizó un violento asalto en una joyería ubicada al interior del supermercado Jumbo de Avenida Pajaritos, en la comuna de Maipú, donde sustrajeron un millonario botín en especies.

El fiscal de Flagrancia Occidente, Luis Vacca, informó que el robo ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este sábado, cuando "cinco sujetos premunidos de armas de fuego ingresaron a una joyería".

"Allí, intimidaron a los dependientes, sustrajeron joyas por un monto aproximado de 20 millones de pesos", agregó el persecutor, quien detalló que los sujetos "se fugaron en un vehículo" tras realizar el atraco.

En tanto, los "fueron derivadas a la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público", según explicó el persecutor.

El Ministerio Público instruyó a la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente de la PDI para realizar las primeras diligencias tendientes a identificar a los involucrados.

En portada